Ekosekta jak Morawiecki – opodatkuje wszystko. Prezydent Francji Macron wprowadza nową daninę za latanie samolotem

Rząd Francji od 2020 roku obłoży podatkiem ekologicznym połączenia lotnicze z kraju, dzięki czemu do budżetu wpłynie ok. 180 mln euro – zapowiedziała we wtorek minister transportu Elisabeth Borne. Podatek w wysokości od 1,5 do 18 euro zostanie dodany do każdego biletu.

– Postanowiliśmy wprowadzić podatek ekologiczny od wszystkich lotów z Francji, oprócz połączeń na Korsykę i francuskie terytoria zamorskie oraz oprócz lotów niebezpośrednich – powiedziała Borne na konferencji prasowej. Dodała, że z pieniędzy tych będzie finansowany transport we Francji.

Podatek, o którym zdecydowano we wtorek na drugim posiedzeniu rady ekologicznej pod przewodnictwem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zostanie włączony do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok i będzie obowiązywał wszystkie linie lotnicze – podaje AFP.

Ekopodatek, który będzie miał zastosowanie tylko i wyłącznie do połączeń z Francji, wyniesie 1,50 euro na każdy bilet w klasie ekonomicznej dla lotów krajowych i europejskich, 9 euro dla tych lotów w klasie biznes, 3 euro za loty w klasie ekonomicznej poza UE i 18 euro za te loty w klasie biznes – sprecyzowała minister Borne.

Podatek ma przynieść budżetowi 182 mln euro od 2020 roku w celu zainwestowania w bardziej ekologiczną infrastrukturę transportową, w tym kolej – dodała szefowa resortu.