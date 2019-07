Etiopia eksportuje swoich pracowników. 50 tys. jedzie do Arabii Saudyjskiej, trwają negocjacje z Japonią i… krajami UE

Premier Etiopii Aby Ahmed Search Abiy Ahmed podpisał porozumienie z Rijadem o eksporcie 50 tys. wykwalifikowanych pracowników do Arabii Saudyjskiej. Chodzi zwłaszcza o pielęgniarki i kierowców. To pokaźny zastrzyk gotówki dla rodzin w kraju.

Trwają negocjacje pomiędzy tymi krajami, aby zwiększyć liczbę eksportowanych pracowników do 200 000 w ciągu najbliższych trzech lat.

Premier Etiopii Abiy Ahmed poinformował przy tej okazji, że toczą się również rozmowy z krajami europejskimi i Japonią na ten sam temat. O jakie kraje UE chodzi nie podano.

