Mała rzeczka zamieniła się w potwora. Żywioł niszczył wszystko na swojej drodze [VIDEO]

Potężne nawałnice, które przeszły przez północną Hiszpanię, wywołały błyskawiczną powódź w prowincji Nawarra. Najbardziej ucierpiało 10-tysięczne miasto Tefalla. Trwa szacowanie strat, jedna osoba zginęła. Strażacy znaleźli ciało mężczyzny, którego samochód został porwany przez rwące potoki.

Deszcz zaczął padać w poniedziałek wieczorem. Czasem towarzyszył mu grad. Złe warunki pogodowe doprowadziły do zamknięcia dróg i przerw w dostawach prądu w różnych częściach Hiszpanii. W położonym na północy kraju mieście Tafalla spowodował wezbranie dwóch rzek.

W niektórych miejscach spadło 30 litrów deszczu na metr kwadratowy na godzinę. Nurt wody był tak silny, że porywał samochody, często z pasażerami w środku.

Jak informują władze prowincji Nawarra, dopiero we wtorek rano przywrócono połączenia transportowe z 10-tysięczną Tafallą. Ze względu na pogodę wystąpiły zakłócenia na położonej w regionie ważnej linii kolejowej.

One man's body has been found after a river burst its banks during sudden, torrential rain in the northern Spanish region of Navarra on Monday night.

The raging Cidacos river surged from 11 centimeters to over four meters in a few hours. pic.twitter.com/sZ9pje7A9t

— The Voice of America (@VOANews) July 9, 2019