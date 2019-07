Mariusz Max Kolonko zakłada partię i spotyka się z Markiem Jakubiakiem. Pójdą razem do wyborów? [FOTO]

Były korespondent TVP i TVN w USA, Mariusz Max Kolonko postanowił założyć partię polityczną, którą nazwał Revolution. To nawiązanie do ruchu, jaki powstał wśród widzów kanału MaxTV. Dziennikarz spotkał się już z Markiem Jakubiakiem, by porozmawiać o współpracy.

Jakubiak do niedawna współtworzył Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Europarlamentu. W czerwcu postanowił jednak odłączyć się od koalicji i pójść własną drogą.

Początkowo liczył na porozumienia i wspólny start w wyborach do europarlamentu z Pawłem Kukizem. Gdy ten jednak postanowił kokietować z Polskim Stronnictwem Ludowym, Jakubiak powołał wraz z Liroyem Federację Jakubiak-Liroy.

Nowy projekt polityczny nie zdążył jeszcze na dobre wystartować, a już chyli się ku upadkowi. Jak poinformował dziennikarz Marcin Dobski, a co potwierdzili przedstawiciele Liroya, obaj politycy nie pójdą wspólnie do wyborów.

Teraz Marek Jakubiak szuka nowego koalicjanta. Niewykluczone, że będzie nim Mariusz Max Kolonko i jego partia Revolution. – Mamy dość polityków, dość waszych durnych gierek, dość waszych amatorskich rządów. Pora by władzę w Polsce objął naród i rządził dla dobra narodu. #R to my!” – takimi słowami ogłosił powstanie partii Kolonko.

– Teraz, w Naszej #Rewolucji przechodzimy na szczebel narodowy, na szczebel lokalny. Nazwaliśmy ją #R jak Republikanie, #R- jak #Rewolucja. Jest to #Rewolucja, która łączy a nie dzieli, która buduje a nie niszczy. Jest to #Rewolucja, która stworzy nową polską republikę, Polskę silną, mocarstwową, bogatą, Polskę prezydencką, Polskę wolnych przedsiębiorców a nie zniewolonych podatników, Polskę moją, Twoją, Naszą i naszych dzieci, Polskę- Polaków rozsianych po całym świecie, których łączyć będzie nie tylko piękne, wspaniałe słowo: Polonia, ale także Nasz Symbol – #R – napisano na stronie partii.

Jakubiak i Kolonko wspólnie zasiedli przy stole, by porozmawiać o współpracy. – Konstruktywna, dobra rozmowa o Polsce – krótko obwieścił ten drugi. A Jakubiak założył na palce pierścień (sygnet? kastet?) z logo nowej partii Kolonki.