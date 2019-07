Musisz to zobaczyć! Powstała rosyjska wersja „Simpsonów”. To wideo długo pozostanie w pamięci [WIDEO]

Znacie amerykańską kreskówkę „Simpsonowie”? To chyba pytanie retoryczne, bo trudno znaleźć kogoś, kto nigdy nie widział choć jednego odcinka przygód Homera Simpsona i jego rodziny. Teraz jednak możemy zobaczyć rosyjską odpowiedź na twórczość zza oceanu.

Na kanale Lazy Square w serwisie YouTube pojawił się krótki film, to animacja będąca parodią intro do popularnej amerykańskiej kreskówki. Rosyjska wersja zdecydowanie jednak różni się od tej oryginalnej.

Autorem projektu jest znany animator mieszkający na co dzień w Moskwie, Aleksiej Siemionow. To on odpowiada za stworzenie „rosyjskiej wersji Simpsonów w stylu arthouse”.

Jak możemy zobaczyć na załączonym wideo, dokładnie sparodiowano wszystkich bohaterów, których zobaczyć możemy w amerykańskiej, oryginalnej wersji kreskówki. Z tym, że ich życie wygląda zupełnie inaczej niż za oceanem.

Bart jest uzależnionym od narkotyków, agresywnym dresiarzem. Homer to ochroniarz, który kradnie w pracy. Marge przedstawiona została jako kłótliwa kasjerka w supermarkecie, zaś Lisa zarabiająca pieniądze grą na saksofonie w przejściu podziemnym, jest zatrzymywana przez policję.

Źródło: Youtube.com/Lazy Square / NCzas.com