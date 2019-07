Na Barbadosie kolejna runda rozmów pod egidą Norwegii pomiędzy rządem i opozycją Wenezueli

Pierwsza i druga tura rozmów odbyły się w Norwegii. Teraz negocjacje przeniesiono na znacznie bliższy karaibski Barbados. Wznowienie dialogu wenezuelskiej opozycji zgrupowanej wokół Juana Guaido z przedstawicielami rządu Nicolása Maduro odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Rozpoczęte w maju rozmowy znacznie uspokoiły sytuację wokół pogrążonego w kryzysie kraju, gdzie splotły się przy okazji kontr-interesy Rosji, Chin i USA.

Nieufność obydwu stron nie maleje.

Great news: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji has just been appointed as #Mediator by the #Venezuelan President for the #Conflict in the Country. President of the Republic of #Venezuela, Mr. Nicolas Maduro holds a meeting with the #HumanitarianLeader and #Ambassador of #Peace✨💐 pic.twitter.com/Kazi2kFLXG

— Shruti Tandon (@shruttitandon) July 9, 2019