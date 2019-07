Nagłośnił proces gangu pakistańskich gwałcicieli. Został za to ponownie skazany

Brytyjski sąd ponownie uznał Tommy’ego Robinsona winnym obrazy sądu. W czwartek zostanie ogłoszona kara. Za kraty może trafić nawet na dwa lata.

Tommy Robinson został skazany za filmowanie oraz transmitowanie procesu pakistańskich gwałcicieli w 2018 roku. Sąd uznał transmitowanie przebiegu sprawy za poważną ingerencję w proces, a także zarzucił mu „agresywne i konfrontacyjne filmowanie niektórych oskarżonych”.

Robinson został po raz drugi skazany w tej sprawie. Poprzednio sąd uznał, go za winnego i skazał na 13 miesięcy więzienia, z których 2 odsiedział, po czym sprawa została skierowana do sądu apelacyjnego.

Ani jeden, ani drugi sąd nie uwzględnił faktu, że relacja z procesu została przeprowadzona, kiedy sąd uznał już ich winę, a skazani czekali na decyzję w sprawie wymiaru kary. Robinson jednoznacznie stwierdził, że jego informacje były ogólnodostępne.

Prokurator zwracał uwagę, że działania aktywisty wywoływały „niepokój” u skazanych gwałcicieli. To argument typowy dla znacznej części prawniczego świata, który bardziej troszczy się o przestępców niż o ofiary, którym zresztą przez wiele lat odmawiano sprawiedliwości.

Sam Robinson nie ma złudzeń, dlaczego został skazany. „Zostałem skazany nie za to, co zrobiłem, ale za to, kim jestem” – powiedział do swoich zwolenników.

Władze się zemściły na człowieku, który pokazywał jej totalne zaniedbania i głupotę (policja, zamiast szukać przestępców, badała poglądy polityczne rodziców, którzy zgłaszali sprawy gwałtów własnych dzieci). Relacjonowanie tego procesu było rekcją na długotrwałe tolerowanie zbrodniczej działalności gangów.

Źródło: Euroislam