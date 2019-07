Obywatel Korei Południowej opuścił kraj i „wybrał wolność” na Północy. W takim NRD to osiedlali się nawet… Amerykanie

„Wybór wolności” u Kima nie zdarza się codziennie. Pan Choe In-Guk, który wyjechał do KRL-D z Korei Południowej został więc przyjęty na lotnisku przez komunistyczne władze niczym bohater.

6 lipca na lotnisku w Phenianie witała go oficjalna delegacja rządowa, a sprawie nadano propagandowy wydźwięk.

Wzruszony Choe In-Guk mówił: „nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić moją wdzięczność Republice, która wita mnie otwartymi ramionami i gdzie mieszka patriotyczna dusza naszej rodziny, kraju, w którym żyje legalność”.

Who is Choi In-guk, a S.Korean citizen who have recently defected to North Korea? Choi is the son of Ryu Mi Yong, former chairwoman of NK's Central Committee of the Chondoist Chongu Party, and Choe Deok Sin, former S.Korean foreign minister (1961-1963).https://t.co/lbRGERrAxE — NK NEWS (@nknewsorg) July 8, 2019

Nowy obywatel KRL-D ma już 72 lata, więc to i owo może mu się mieszać. Był biznesmenem, ale też synem byłego… ministra Korei Południowej, który w 1986 roku uciekł na Północ, być może jako szpieg. Seul uważa takie wyjazdy za zdradę stanu.

Choe In-guk: Son of South Korean defectors defects to the North https://t.co/f9jEdhXueG — BBC News (World) (@BBCWorld) July 8, 2019

Zwykle ucieczki zdarzają się w drugą stronę. Od połowy XX wieku udało się uciec z północy 30 tys. ludzi. Przypomina to trochę sytuację z dwoma państwami niemieckimi, gdzie wszyscy chcieli na Zachód, ale od czasu jakiś wariat wybierał się w drugą stronę. W ten sposób NRD miała nawet swojego „Presleya”.

Niejaki Dean Reed z Denver w 1971 roku osiedlił się w NRD i zyskał wielką popularność jako piosenkarz country i rocka. Był popularny w NRD i ZSSR, a występował też w Polsce. Miał przydomek „Czerwonego Elvisa”. Do wschodnioniemieckiego raju zwiało też kilku dezerterów US Army z baz w RFN, którzy narozrabiali i popełnili przestępstwa. Niektórzy szybko żałowali… Reed miał podobno popełnić samobójstwo, choć władze to ukryły.