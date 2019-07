Przez fanatyków LGBT osoby mające problemy z własną tożsamością płciową popełniają samobójstwa? Te zdjęcia mówią wszystko [FOTO]

Osoby, które mają problemy z własną tożsamością płciową, nie mogą w dzisiejszych czasach liczyć na żadną pomoc. Środowisko, które udaje, że jest im przyjazne, chce utrzymywać ich jak najdłużej w ich rojeniach. Często kończy się to tragicznie.

Coraz głośniejsza jest sprawa 5-letniej Zosi, której mama wspierana przez kierującego się ideologią a nie nauką psychologa, wychowuje jako chłopca imieniem Bartek.

Dotychczasowe głośne sprawy związane z podobnymi przypadkami bardzo często kończyły się tragicznie. Duży rozgłos zyskała sprawa Milo czyli chłopaka, który uważał się za dziewczynę. Milo popełnił samobójstwo, co radykalna lewica wykorzystała w celach propagandowych.

Portal lgbtowskich ekstremistów „Queer.pl” napisał o tym zdarzeniu tak: „Milo zabił system. System państwowy. Przepisy prawa. Absurdalna procedura, niemająca nic wspólnego ani z współczesną wiedzą medyczną, ani z podstawowymi prawami człowieka. Wymuszająca na niej wizyty u “specjalistów”, którzy w ogóle nie rozumieli jej zagadnienia. Milo skarżyła się, że są transfobiczni, że narzucają jej rozwiązania wg swoich schematów, zamiast skupić się na jej potrzebach”

Z samego ich wpisu wynika, że chłopak miał problemy psychiczne i nie chciał współpracować z lekarzami (na których lewica teraz chce zrzucić winę).

Winny rzeczywiście był system, ale ten stworzony przez radykałów z LGBT, którzy zamiast poradzić swojemu koledze aby słuchał lekarzy i dał sobie pomóc, nastawiali go przeciwko nim. Utwierdzany w swoich rojeniach, z którymi wyraźnie się zmagał skoro zgłosił się do lekarzy, w końcu nie wytrzymał i się zabił.

„Efekt potwierdzenia jest powszechny i stary jak świat. Problemem nie jest to, że lekarze nie przyjmowali z automatu perspektywy tego chłopaka. Problemem jest to, że długi czas spora ilość osób budowała wokół chłopaka bańkę o treści pt. „jeśli tak czujesz, masz prawo wymagać, by inni uznawali to za rzeczywistość”.”– napisano na portalu „Nowe Średniowiecze.

Po tym jak tęczowe środowiska zaatakowały lekarzy, ci już nie chcą się wychylać. Popularność zdobywają ideologiczni psychologowie jak ten, który „wspiera” warszawską matkę w praniu mózgu 5-letniej dziewczynki wychowywanej jako chłopiec.

Gdy dziewczynka dorośnie może zmagać się z poważnymi problemami natury psychicznej. Miejmy nadzieję, że skrzywdzona przez rodziców (prawdopodobnie oboje bo wychowująca ją pani jest samotną matką) i lekarza nie posunie się do tego co Milo.

Portal „Nowe Średniowiecze” udostępnił na swoim Facebooku zestaw zdjęć obrazujących z jakimi problemami mierzą się osoby niepewne swoje tożsamości płciowej i jaką krzywdę wyrządzają im ci, którzy utwierdzają ich w ich rojeniach.

Zdjęcia zostały opatrzone bardzo rozsądnym wpisem.

Źródło: facebook