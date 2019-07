Radny PiS chce cenzurować kina! Czy już niedługo nie będzie można oglądać horrorów?!

Radnemu PiS, Marianowi Traczowi, nie odpowiada repertuar kina „Metalowiec” w Kraśniku. Według Tracza za dużo jest tam granych horrorów. Radny postanowił to zmienić.

„Niepokój starszej części mieszkańców wzbudza tematyka większości filmów”– napisał radny Tracz do burmistrza. Rodzi się pytanie, po co mieszkańcy Kraśnika chodzą na filmy, które budzą ich niepokój? Jeśli horrory ich przerażają to mogą zbojkotować kino – niechaj zweryfikuje je rynek konsumentów, a nie widzialna pięść państwa.

Jakie filmy nie podobają się radnemu? No właśnie te najbardziej przerażające czyli horrory, choć strach budzą również niektóre bajki dla dzieci.

” Ja mogę powiedzieć o bajkach dla dzieci. W ubiegłym roku byłem w kinie z wnuczkami. Zauważyłem, że niektóre dzieci płaczą i tulą się do matek. Jedna z moich wnuczek powiedziała zaś, że więcej do kina iść już nie chce”– relacjonuje swój mrożący krew w żyłach wypad do kina z wnuczką radny.

Dyrektor małego kina nie dostrzegł tych problemów, o których rozpisuje się pan Marian Tracz.

„Przyznam, że wszystko to jest kwestią gustu. Poza tym nie jest tak, że to ja wybieram filmy. Zajmują się tym pracownicy kina. Wielokrotnie mam jakieś zastrzeżenia co do repertuaru, ale bardziej w tym sensie, że chciałbym, aby był ona jak najbardziej urozmaicony. Aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tyle że nie zawsze jest tak, że dystrybutorzy mają ofertę przygotowaną dla szerokiej gamy widzów.”– odpowiada dyrektor radnemu.

Do interpelacji przedstawiciela partii rządzącej kino podeszło jednak na poważnie i sprawdziło czy jego przeczucia pokrywają się z rzeczywistością. Okazało się… że nie.

„Z analizy tego, co w kinie wyświetlamy wynika, że horrory cieszą się największą popularnością”– mówi dyrektor kina.

Cóż, jeśli repertuar kin przeraża pana radnego to może powinien on zostać jedynie przy oglądaniu TVP?

Źródło: Dziennik Wschodni