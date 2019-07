Szokujące doniesienia z Bytomia! Wybuch w kamienicy nie był wypadkiem. Kobieta zabiła siebie i swoje córki?!

Według wstępnych ustaleń straży pożarnej, do wybuchu kamienicy w Bytomiu, w którym zginęła 39-letnia kobieta i jej dwie nieletnie córki, doszło przez rozszczelnienie instalacji gazowej. Śledczy sprawdzają jednak, czy ktoś maczał w tym palce. Coraz więcej na to wskazuje.

Do eksplozji doszło w sobotę 6 lipca. Oprócz trzech ofiar śmiertelnych, poważnych poparzeń doznała przechodząca ulicą 62-letnia kobieta, a nieco mniejsze obrażenia dotknęły trzy przebywające w budynku osoby. Dwa mieszkania – to, w którym doszło do wybuchu oraz sąsiednie – nie nadają się do ponownego zasiedlenia.

Do wstrząsających zeznań świadków i znajomych ofiar dotarł jednak „Fakt”. – Basia mogła popełnić samobójstwo, nie radziła sobie z życiem. Jesteśmy w głębokim szoku – mówi Zdzisław Wojdas, znajomy kobiety.

– Była sobota, gdy odebraliśmy telefon o tej tragedii. Mój brat, który był bliskim znajomym i prawie wujkiem dla tych dzieci, rzucił słuchawka krzycząc „k…a zabiła”. On do dziś jest załamany – opowiada pan Zdzisław.

– Nie wykluczamy, że mogła popełnić samobójstwo. Z wtorku na środę nocowała u mojego brata i pisała sms-y do ojca swoich córek. Chciała się z nim skontaktować. Była w kiepskim nastroju, bez pracy, pod opieką MOPR-u – kontynuuje.

Podobno 39-latka na początku roku dwukrotnie wylądowała w szpitalu, a w tym czasie nie miał kto się zająć jej 5- i 9-letnimi córkami. Ojciec dzieci na co dzień mieszka w Norwegii i niezbyt udzielał się w wychowaniu córek. Również rodzeństwo matki odwiedzało ją jedynie od święta. Ciężka sytuacja mogła spowodować u kobiety stany depresyjne.

– Nie wiem czy to depresja, czy może choroba ją dobiła? Łatwo jej nie było. Życia łatwego też nie miała – kończy opowieść pan Zdzisław.

Śledczy na razie nie chcą ujawniać szczegółów dochodzenia. – Dzisiaj zaplanowane są sekcje zwłok ofiar, na razie nie wykluczamy żadnej z wersji – powiedziała prok. Beata Książek-Nowicka.

Źródło: „Fakt”/nczas.com