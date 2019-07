Waszyngton znalazł się pod wodą! Zwolennicy tezy o globalnym ociepleniu muszą to zobaczyć [VIDEO]

W wyniku gwałtownych opadów jakie nawiedziły Waszyngton ulice miasta znalazły się pod wodą. Niektórzy kierowcy utknęli w swoich samochodach.

Poniedziałkowe ulewy zamieniły ulice Waszyngtonu w rzeki. W ciągu kilku godzin spadło prawie 90 centymetrów wody na metr kwadratowy.

Woda zalewała piwnice i parkingi podziemne, wdarła się także do tunelu metra. Część budynków, w tym Archiwum Narodowe, gdzie przechowywana jest Deklaracja Niepodległości i amerykańska Konstytucja, została pozbawiona dostępu do energii elektrycznej.

Ucierpiała też siedziba amerykańskiego prezydenta. Woda wdarła się Zachodniego Skrzydła Białego Domu.

. @wmata has copied Gringotts and installed a Thief’s Downfall in a new attempt to crack down on fare dodgers. More at 6

This is fine. pic.twitter.com/tLw5nJai49

Wow it keeps raining heavy in #WashingtonDC today! Streets are getting full of water and are forming lakes, do not drive in these conditions on the roads. #DC #US #Floods Video: Snapmaps pic.twitter.com/5E1UwGb9R3

Zwolennicy tezy o globalnym ociepleniu powodowanym przez działania człowieka powinni jednak zrozumieć, że tego typu zjawiska występowały już w czasach, gdy emisja CO2 była zaledwie ułamkiem tego co ludzkość emituje dzisiaj.

Najlepszym dowodem zdjęcia z powodzi z roku 1909, podczas której mieszkańcy Waszyngtonu używali kanadyjek do poruszania się po zalanych ulicach miasta.

Flooding was so bad in DC in 1909 that people paddled canoes in the streets:

(Photos from the Library of Congress) pic.twitter.com/Sx7ZkcfBYg

— Amelia Frappolli (@AmeliaFrappolli) 8 lipca 2019