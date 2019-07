A to numer! Trzaskowski pójdzie do więzienia? Prokuratura wszczyna śledztwo

Tego nadzieja totalnej opozycji się nie spodziewała. Prokuratura wszczyna śledztwo ws. Rafała Trzaskowskiego. Ta ma zastrzeżenia co do finansowania kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Jak podaje portal onet.pl kampania Rafała Trzaskowskiego do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku była nielegalnie finansowana? Prokuratura właśnie w tej sprawie wszczęła śledztwo.

Prokuratura wszczęła śledztwo na wniosek Michał Dzięba, byłego współpracownika ministra skarbu Aleksandra Grada. Zdaniem Dzięby Rafał Trzaskowski miał przyjąć 150 tys. zł od Marcina Cioka.

Jak podaje Onet, sam Dzięba wprost twierdzi, że jego celem jest wyeliminowanie obecnego prezydenta Warszawy z życia publicznego.

„Prokuratura uznała, że ze względu na transparentność postępowanie dotyczące prezydenta stolicy powinno być prowadzone poza okręgiem warszawskim” – informuje Onet.

Sam Trzaskowski, miał powiedzieć, że o śledztwie dowiedział się od dziennikarzy.

