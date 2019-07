Ekoszaleństwo religią w Niemczech? Niemiecki biskup porównuje Gretę Thunberg do Dawida z Biblii

Greta Thunberg przez lewacki świat jest uznawana za istnego mesjasza klimatu. Niemiecki biskup porównał ją nawet z biblijnym Dawidem, który walczył z Goliatem. – Młody Dawid dostał wprawdzie zbroję od dorosłych, dostał miecz i lancę, ale odrzucił to wszystko, bo było dla niego za duże i za ciężkie – bredził bp Würzburga Franz Jung.

Bp Jung spotkał się w ramach tygodnia pielgrzymkowego z około 800 dziećmi pierwszokomunijnymi. Przypomniał im, że Dawid pokonał potężnego Goliata używając zwykłej procy. Porównał go do Grety Thunberg.

– Jeśli ci mali stworzą solidarnie zwarte szeregi, być może będą w stanie poruszyć do skutecznych działań także i wielkich tego świata – wmawiał bp Jung.

Dodał, że „młody Dawid dostał wprawdzie zbroję od dorosłych, dostał miecz i lancę, ale odrzucił to wszystko, bo było dla niego za duże i za ciężkie”. – Dorośli zawsze mają rozwiązania i zawsze dobrze wiedzą co zrobić. Ale młodzi, mali, często lepiej wiedzą, co jest konieczne. Dawid bierze to co zna, a więc procę. Dobrze mieć pewność, co jest dla mnie właściwe, znajdować swoją drogę zamiast kopiować rozwiązania innych – bredził niemiecki duchowny.

Lansowana przez lewackie media 16-latka już była istną guru klimatyczną, zaś jej krytykom zamyka się usta mówiąc, że ma Zespół Aspergera, więc nie wypada jej atakować. Na Zachodzie to działa, choć trzeba być niezwykle nieodpowiedzialnym, by kwestia choroby była „argumentem” do forsowania groźnych dla ludzi zmian.

Jednak porównywanie do bohatera biblijnego ekooszołomki to już wyższy poziom fanatyzmu. Czyżby było to przyznanie, że kwestia globalnego ocieplenia rzekomo wywołanego przez człowieka – do tego oczywiście tylko tego z Europy – była sprawą wiary, a nie faktów?

Źródła: ekai.pl/nczas.com