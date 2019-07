Gratka dla fanów Cejrowskiego! Wyśmiewa 500+ i Świadków Jehowy. Obnaża też fakenewsy, które o nim wypuścili jego przeciwnicy [VIDEO]

Znany podróżnik Wojciech Cejrowski podał „ogłoszenia parafialne”. Zamierza nakręcić kolejne odcinki „Boso przez świat”. Zapowiada też, że będzie obecny na jarmarku w Polsce i przygotował w tym celu specjalne tabliczki… wyśmiewając 500+ i Świadków Jehowy. Odniósł się także do fakenewsów dotyczących jego występów.

– Skończyłem pisać „Orinoko”, 3 lipca skończyłem […] poszło do drukowania. Czyli „Orinoko” jesienią państwo zobaczą. Skończyłem, bardzo się cieszę, duży sukces – powiedział Wojciech Cejrowski.

– Od razu wyjeżdżam kręcić „Boso” do Peru. To się druga grupa ucieszy albo ta sama. Dawno nie było „Boso”, jadę nakręcić do Peru odcinki o Inkach. O Aztekach było, Majach było, to teraz do Peru o Inkach i chciałbym ich 12 zrobić – zapowiada znany podróżnik.

– W sierpniu startuje jarmark dominikański. Już państwo słyszeli rumory takie, że nie mogę stać w miejscu, gdzie w zeszłym roku stałem, już wtedy były kłopoty. Więc po 15 latach przed petetekiem przestanę stać. Natomiast znaleźli mi nowe miejsce. Zaprosił mnie proboszcz Kościoła Mariackiego w Gdańsku i za Maryją, za plecami głównego ołtarza – tam jest stary portal średniowieczny – tam będzie sobie Cejrowski stał na schodkach, a przede mną będzie ulica Mariacka – informuje Cejrowski.

– Moim zdaniem lepsze miejsce nawet – podkreśla.

Poinformował też, że przygotował specjalne tabliczki na tę okazję. – Zrobiłem nowe tabliczki na ten rok. „Zdjęcie za »Ojcze Nasz«” 2019. Druga wersja dla Świadków Jehowy – mówi Cejrowski pokazując tabliczkę z napisem „Zdjęcie za »Zdrowaś Maryjo«”. – I można drożej. 500+ – dodał odwracając tabliczkę, gdzie widnieje napis „Zdjęcie za pacierz”.

Zaapelował też, by nie wierzyć w rozsiewane przez lewactwo fakenewsy o rzekomym odwoływaniu występów Cejrowskiego.