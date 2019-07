Konfederacja: skończmy z podatkowym kołchozem! Czy Polska może zostać nową Wielką Brytanią?

Polacy zarabiają bardzo mało, a w podatkach oddają bardzo dużo. To absurd na który nie zwraca uwagi żaden z mainstreamowych polityków. Zauważyła to jednak Konfederacja i na jasnym przykładzie Wielkiej Brytanii pokazała Polakom jak to mogłoby wyglądać.

„W Polsce z jednej strony mamy niskie pensje obłożone wysokim opodatkowaniem, a z drugiej strony wysokie ceny paliwa, na które nakładane są kolejne podatki. Musimy skończyć z tym podatkowym kołchozem jaki fundują nam kolejne rządy.”– można przeczytać na Twitterze jedynego liczącego się obecnie prawicowego tworu w polskiej polityce.

Konfederacja proponuje konkretne zmiany mające prowadzić do zmiany tego patologicznego systemu:

„#Konfederacja chce zmienić ten patologiczny system. Proponujemy program #1000plus i radykalną obniżkę opodatkowania pracy! Zlikwidujemy PIT (karzący za pracę) oraz przymus płacenia składek ZUS. Dzięki temu każdy obywatel zarobi minimum 1000 złotych więcej! #Konfederacja”

Poza tym Konfederaci postulują również radykalną obniżkę podatków, która odciążyłaby polskich kierowców:

„Proponujemy też obniżyć ogromne podatki nakładane na paliwo (zlikwidować akcyzę, opłatę paliwową, emisyjną, VAT obniżyć do 15%) i cena za litr wyniesie ok. 3 zł!!To naprawdę możliwe! Jeśli chcesz zarabiać więcej i płacić mniej, to koniecznie polub i podaj dalej.”

Czy Polska ma szanse na zostanie nową Wielką Brytanią? Pod rządami Konfederacji byłoby to możliwe, obecnie na pewno nie.

