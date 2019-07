Lewacy już wymyślili jak wykończyć w Ameryce piłkę nożną. Chcą zablokować wszelkie fundusze dla piłkarzy dopóki piłkarki nie zaczną zarabiać tyle co oni

Do amerykańskiego Senatu wpłynęła propozycja ustawy blokującej wszelkie dotacje związane z Mistrzostwami Świata w Piłkę Nożną 2026 roku, które mają się odbyć m.in w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze mają być przyznane tylko wtedy, gdy zarobki amerykańskich piłkarek zrównają się z tymi piłkarzy.

Po zdobyciu przez Amerykanki mistrzostwa świata w piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja na temat różnicy w zarobkach pomiędzy piłkarzami, a piłkarkami. Lewacy od razu ją podchwycili i od razu wymyślili jak w imię równej równości zniszczyć kobiecą i męską piłkę nożną.

Senator Demokratów John Manchini z Zachodniej Wirginii wniósł projekt ustawy blokującej wszelkie dotacje na organizację mistrzostw świata, które w 2026 roku mają się odbyć m.in w Stanach Zjednoczonych. Przewiduje ona, iż dopóki Amerykańska Federacja Piłki Nożnej nie zrówna zarobków piłkarek i piłkarzy to żadne dotacje na mistrzostwa nie popłyną. Ani do federacji, ani do miast, w których mają się obywać mecze.

Senator Manchin mówi, że zainspirował go list trenerki piłki nożnej Nikki Izzo-Brown z Uniwersytetu Zachodnia Wirginia, która napisała, że to niesprawiedliwe, że kobietom „płaci się za ich wysiłek mniej”.

Amerykańskie piłkarki też chcą dołożyć reki do zniszczenia piłki nożnej w Ameryce. Pozwały one federacją twierdząc, że ze względu na niższe zarobki są dyskryminowane. Na stadionach Francji, gdzie odbywały się mistrzostwa świata miały nawet zorganizowane grupy krzyczące w czasie meczów „równa płaca„.

– Każdy jest na to gotowy. Każdy tego chce – mówiła dziennikarzom Megan Rapinoe, kapitan drużyny, zdeklarowana lesbijka i feministka. Załynęła ona stwierdzeniem, że nie da się zdobyć mistrzostwa świata jeśli w drużynie nie ma kochających dziwaczniej.

Federacja ma teraz bardzo poważny problem. Jeśli nie będzie dotacji, to może okazać się, że żadne amerykańskie miasto nie będzie chciało gościć piłkarzy w 2026 roku, szykować stadionów, płacić za ochronę etc.

Jeśli podniesie zarobki piłkarkom, to będzie dokładać ogromne pieniądze do kobiecego futbolu. Może też ewentualnie obniżyć zarobki zawodnikom. Tak czy owak jeśli ten idiotyczny projekt zostałby uchwalony, to piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych czeka prawdziwa katastrofa.

Można spodziewać się, że ten głupi pomysł zostałby przyjęty tez w innych dyscyplinach i w innych państwach. Nie trzeba wielkiej wyobrażani, by przewidzieć czym się taki socjalizm w sporcie skończy.