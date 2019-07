Misiek Koterski szczerze o swoim pierwszym seksie. „W lutym się dowiedzieliśmy, że jest w ciąży”

Jeszcze niedawno był alkoholikiem i narkomanem. Wszystko jednak zmieniło się po poznaniu „tej jedynej”. Michał „Misiek” Koterski na łamach książki „Świat na głowie. Rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia” ze szczegółami opowiada o swoim związku i m.in. o pierwszym seksie.

W rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim, syn znanego reżysera bardzo dużo czasu poświęca opowieściom o swoim synu Franciszku oraz relacji z partnerką Marceliną Leszczak. Wywiad jest na tyle szczery, że aktor podzielił się również wspomnieniami pierwszych spotkań z uczestniczką III edycji „Top Model”.

Trzydziestego pierwszego, w sylwestra, poznałem moja kobietę. Czyli w sumie cztery tygodnie po torcie. A trzy tygodnie później okazało się, że ona jest w ciąży. Nie, no trzy tygodnie to jednak nie. Bo w lutym się dowiedzieliśmy, że jest w ciąży. A po trzech tygodniach było, co to będę ukrywał, pierwsze zbliżenie, jak się potem okazało – najważniejszy moment w moim życiu – wspomina Koterski.

Choć 40-letni już mężczyzna wcześniej prowadził bardzo rozrywkowy tryb życia, to jednak od momentu, gdy uświadomił sobie, iż będzie ojcem, stał się zupełnie innym człowiekiem.

Moment, który zmienił wszystko. Bo już nie ma powrotu. I to była cudowna decyzja. Chyba, że… ręka Boga – przyznał.

Źródło: Świat na głowie. Rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia / NCzas.com