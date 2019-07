PiS w UE przegrał dosłownie wszystko. Beata Szydło również nie otrzyma stanowiska, na które startowała

Dzięki działaniom PiS we władzach UE zasiadają sami przedstawiciele państw tzw. „Starej Unii”, a po raz pierwszy od dekady nie ma tam nikogo z naszego regionu geograficznego. Wyborcom chciano wmówić sukces, a posłużyć do tego miała prezesura Beaty Szydło w niewiele znaczącej „komisyjce” zatrudnienia. Nawet to się rządzącym nie udało.

W historii wszystkich polskich rządów nie było chyba drugiego, który miałby równie nieudolną dyplomację co obecny rząd PiS. Przegrywamy obecnie wszystko co się tylko da, a swoje stosunki zagraniczne ograniczamy powoli jedynie do robienia… łaski Amerykanom.

Oddanie Unii w ręce tęczowej Niemki, która wcześniej zawiadywała dzisiejszym odpowiednikiem niemieckiego Ministerstwa Wojny ogłoszono jako wielki sukces.

Nie oddanie ani piędzi z Parlamentu Europejskiego nikomu z naszego regionu geograficznego ogłoszono jako wielki sukces.

Profesor Krasnodębski miał dostać intratną posadkę co jeszcze przed głosowaniem zdążono ogłosić jako wielki sukces. Gdy okazało się, że jednak nie został wybrany to ogłoszono to… jako wielki sukces.

No bo boją się nas i dlatego nie chcą na nas głosować ponoć.

Wyborców pocieszano, że ich ukochana „premier od 500+” dostanie prezesurę w Komisji Zatrudnienia. To już miał być pewniak. Dziś okazało się, że jednak nie dostanie.

Szydło przegrała głosowanie 27 do 21 głosów.

Poczekajmy do wieczornych „Wiadomości” aby dowiedzieć się dlaczego jest to wielki sukces.

