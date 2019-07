Rosyjski samolot wojskowy nad Litwą! To pierwszy taki przypadek od kilku lat

Rosyjski samolot rozpoznawczy An-30B wykonuje loty nad terytorium Litwy. Wszystko za wiedzą i zgodą tamtejszych władz. Chodzi o kontrolę zbrojeń.

Loty samolotu An-30B rozpoczęły się 8 lipca i potrwają do 12 lipca. Odbywają się na mocy postanowień traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) z 1992 roku.

Umożliwia on wykonywanie lotów obserwacyjnych po ustalonych każdorazowo między stronami trasach. Celem jest zapewnienie przejrzystości i kontroli nad zbrojeniami co ma prowadzić do poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego.

Na pokładzie rosyjskiego samolotu prócz inspektorów z Rosji i Białorusi znajdują się także przedstawiciele Litwy, którzy kontrolują czy loty wykonywane są zgodnie z ustalonymi w traktacie zasadami.

To pierwszy w tym roku przelot rosyjskiego samolotu na Litwie w ramach Traktatu Otwartego Nieba. Ostatni tego typu lot odbył się na odbył się w sierpniu 2017 roku.

Rosjanie prowadzili podobne loty także nad Polską. Miały one miejsce od 23 do 27 kwietnia. W tym czasie samolot rozpoznawczy An-30B przeleciał 1400 km po ustalonych z Polską trasach.

Źródło: Ministerstwo Obrony Litwy/nczas