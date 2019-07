Tak piorą mózgi żydowskim dzieciom. Przed zagranicznymi wyjazdami przechodzą specjalne kursy w Izraelu

Izrael to dziś kraj, który prowadzi jedną z najbardziej rasistowskich polityk na świecie. Jednocześnie na świecie prowadzi kampanię, która ma kreować ich zupełnie mylny wizerunek poza granicami kraju. Elementem tego jest przygotowany kurs dla uczniów szkół średnich wyjeżdżających zagranicę.

Ministerstwo Edukacji w Izraelu przygotowało specjalny kurs dla uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają zagranicę. Kurs rozpoczyna się od wstępu autorstwa byłego ministra edukacji byłego ministra edukacji Naftali Bennetta. Bennett wyjaśnia, że każdy młody Żyd może być dobrym ambasadorem Izraela zagranicą.

Bennett wyjaśnia kim jest ambasador i jak być dobrym ambasadorem Izraela. Wstęp jest pełen pochwał dla Izraela, które uczniowie mogą wykorzystać w wyjazdach zagranicznych. Propagandowy przekaz zawiera nawet tak absurdalne stwierdzenia:

Gdyby nie Izrael, nigdy nie obudziłbyś się rano, ponieważ w Izraelu wyprodukowano chip w telefonie komórkowym, który działa jako alarm.

W szkoleniu uczniowie zostają uczuleni także na „wrogą propagandy”, w ramach której Izrael oskarżany jest – przecież zupełnie niesłusznie – o prowadzenie polityki aperthaidu i zabijanie Palestyńczyków. Dalsza część szkolenia składa się z kilku rozdziałów.

Mówią one między innymi o tym „czym jest państwo Izrael”, „statusie Jerozolimy”, „osiągnięciach Izraela”. Uczniowie dowiadują się także „jak zwalczać antysemityzm” oraz o ruchu Boycott, Divestment and Sanctions movement (ruch Palestyńczyków wzywający do bojkotowania produktów Izraelskich – red.).

W dziale dotyczącym antysemityzmu uczniowie dowiadują się o tym, że przez całe stulecia Żydzi padali ofiarami prześladowań właśnie ze względu na uprzedzenia zarówno w Europie ze strony Chrześcijan, jak i w świecie arabskim ze strony Muzułmanów.

Przedstawiany uczniom w wieku kilkunastu lat, przed odbyciem pierwszych zagranicznych wycieczek, program prania mózgów sprawia, że Izrael przedstawiany jest im w zupełnie odmienny od rzeczywistości sposób. Niewygodne fakty pokazywane są jako wroga propaganda, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Źródło: mintpressnews.com