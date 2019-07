W imię walki z globalnym ociepleniem zakazują używania jednorazowych pieluch. Pierwszy na świecie zakaz stał się faktem

Nie ma takich głupot, których nie byliby w stanie wymyślić wszelkiej maści „postępowcy” i obrońcy klimatu. w Republice Venuatu wprowadzono zakaz używania pieluch jednorazowych. Czy w ślad za tą decyzją pójdą inne państwa?

Vanuatu to państwo w Oceanii, położone na granicy Morza Koralowego i Oceanu Spokojnego, liczące ok 300 tys. obywateli. Zakaz używania pampersów ma zacząć obowiązywać od grudnia 2019 roku.

Władze tłumaczą swoją decyzję troską o ochronę środowiska. Jednorazowe pieluchy stanowią część śmieci, które są wrzucane do morza i oceanu, przez co zwiększa się zanieczyszczenie wód. W następstwie podobno podnosi się poziom mórz i oceanów, co w przyszłości może zalać państwo położone na wyspach. Pieluchy wielorazowe mają uchronić Vanuatu przed zatonięciem.

To kolejne zakazy w uchodzącej za raj podatkowy Republice Vanuatu. W 2018 roku roku zakazano plastikowych toreb, słomek i polistyrenowych pojemników, a w marcu 2019 roku do spisu produktów zakazanych dołączono jednorazowe plastikowe przedmioty, czyli np. sztućce, talerzyki, kubki czy pojemniki na jajka.

Od grudnia 2019 roku mieszkańcy wysp będą musieli zacząć używać pieluch tetrowych, które będą mogli wyprać i założyć dziecku ponownie. Kto jako następny podłapie ten absurdalny pomysł?

Źródło: edziecko.pl/nczas.com