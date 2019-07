Został antysemitą bo narysował Georga Sorosa! Satyryk wezwany na dywanik do Białego Domu [FOTO]

George Garrison, który przedstawił amerykańskich urzędników bezpieczeństwa jako kukiełki George’a Sorosa i Rotszyldów, został zaproszony przez prezydenta Donalda Trumpa na czwartkowy szczyt mediów społecznościowych. Ponoć jego rysunek jest „rażąco antysemicki”.

Amerykański prezydent Donald Trump zaprosił do Białego Domu rysownika, który przedstawił postacie rządu Stanów Zjednoczonych jako marionetki George’a Sorosa i Rotszyldów. Ben Garrison opublikował swoje zaproszenie od prezydenta na swoim koncie na Twitterze.

Garrison rysuje satyryczne komiksy za pomocą których komentuje bieżącą sytuacje społeczną i polityczną w Stanach. Nigdy nie krył się ze swoimi prawicowymi poglądami co mogło być błędem bo teraz staje się ofiarą prześladowań.

Jego ostatni rysunek wywołał prawdziwy skandal i został oceniony jako rażącą antysemicki, choć tak naprawdę trudno powiedzieć dlaczego. W komiksie przedstawił amerykańskich urzędników bezpieczeństwa jako kukiełki George’a Sorosa i Rotszyldów.

Na rysownika wylała się fala hejtu. Najwyraźniej już samo narysowanie miliardera Sorosa jest uznawane za antysemityzm. Internetowi giganci starają się cenzurować komiksy Garrisona, tak samo zresztą jak wielu innych prawicowych artystów.

Tego właśnie ma dotyczyć spotkanie w Białym Domu. Oprócz satyryka obecnie będą tam inni związani z prawicą artyści, a rozmawiać będą o cenzurze w Internecie. Z okazji zaproszenia Garrison opublikował komiksową scenkę w której Trump i kilku innych działaczy prawej strony objawia się jakiemuś, wyraźnie lewicowemu, mężczyźnie i straszy go.

