Amerykanie zaczynają mieć dość swoich mistrzyń świata. Wulgarna i arogancka kapitan piłkarskiej drużyny Rapinoe psuje radość z triumfu [VIDEO}

Świętowanie triumfu amerykańskich piłkarek, które zdobyły mistrzostwo świat powoli zamienia się żenujące, polityczne wiecowanie. A to m.in. za sprawą kapitan drużyny Megan Rapinoe, która obnosi się ze swą nienawiścią do Trumpa i lesbijstwem. Na spotkaniu z nowojorczykami rzucała wulgarne odzywki, aż stacje musiały przepraszać widzów.

– Nowy Jorku matkoje*co (mother fucker) jesteś szalony – wrzasnęła do świętujących mieszkańców miasta Megan Rapinoe. Jej wystąpienie było transmitowane na żywo przez wiele stacji telewizyjnych, które później przepraszały swych widzów za wulgarne wrzaski kapitan drużyny piłki nożnej.

Jej wulgarne i prostackie zachowanie udzieliło się wielu zawodniczkom.

To nie pierwszy incydent z udziałem amerykańskich piłkarek. Ich zachowanie amerykańskich, a zwłaszcza jej kapitan zaczyna budzić coraz większe zażenowanie. Jeszcze w trakcie turnieju oświadczyła jakoby w imieniu całego zespołu, że nie przyjmą zaproszenia od Trumpa do Białego Domu.

Już po zwycięskim finale, gdy wręczano im puchar rzuciła na ziemię amerykańską flagę, by podnieść trofeum. Flagę podniosła inna piłkarka.

W wywiadzie oświadczyła, że nie da się zdobyć mistrzostwa jeśli w drużynie nie ma jakiegoś homoseksualisty. Sama jest lesbijką i się z tym obnosi chętnie pozując do zdjęć nago ze swą kochanką.

Rapinoe eskaluje tez dyskusję dotycząca różnicy w zarobkach pomiędzy piłkarzami, a piłkarkami. Chce by zawodniczki dostawały od federacji dokładnie tyle samo co piłkarze.

Temat oczywiście podchwycili lewacy. Senator Demokratów John Manchini z Zachodniej Wirginii wniósł projekt ustawy blokującej wszelkie dotacje na organizację mistrzostw świata, które w 2026 roku mają się odbyć m.in w Stanach Zjednoczonych. Przewiduje ona, iż dopóki Amerykańska Federacja Piłki Nożnej nie zrówna zarobków piłkarek i piłkarzy to żadne dotacje na mistrzostwa nie popłyną. Ani do federacji, ani do miast, w których mają się obywać mecze.

Wielki triumf już zaczyna zamieniać się w projekt, który może wykończyć piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście są tez tacy, którzy szydzą z pomysłów wprowadzania socjalizmu do sportu.

Przypominają m.in. że dwa lata temu ta sama drużyna mistrzyń świata (w tym roku Amerykanki obroniły tytuł) z Rapinoe w składzie przegrała 5:2 z chłopcami ze szkółki piłkarskiej FC. Chłopcy nie mieli nawet 15 lat. Wielu więc argumentuje, że zgodnie z lewacką logiką Rapinoe, chłopcy powinni zarabiać tyle co ona.

“America’s Nightmare”

The accomplishment of winning the Woman’s FIFA World Cup is an amazing one.

The embarrassing lack of Patriotism & Trashy Behavior is not.

This team will forever be labeled as……

“Anti-American”#Cody45🐯

pic.twitter.com/3yi7pHhGSb

— Cody (@buzzman888) July 11, 2019