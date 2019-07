Amerykańscy marines aresztowani przy próbie przerzutu nielegalnych imigrantów

Dwaj żołnierze Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych zostali zatrzymani, a następnie aresztowani za próbę przerzutu 3 nielegalnych imigrantów z Meksyku.

Obaj marines zostali zatrzymani przez patrol amerykańskiej Straży Granicznej 3 lipca wraz z towarzyszącymi im 3 obywatelami Meksyku nie posiadającymi żadnych dokumentów.

Samochód, którym się poruszali znajdował się około 10 km od granicy USA i Meksyku w okolicy Jacumba Hot Springs w Kalifornii.

Starszy szeregowy Byron Darnell Law II i starszy szeregowy Lance Cpl. David Javier Salazar-Quintero mieli otrzymać za pomoc w przedostaniu się na teren USA 8000 dolarów od każdego z nielegalnych imigrantów, których przewozili.

Jak zeznał później Law do udziału w procederze miał namówić go Salazar-Quintero. Przyznał się do udziału w 4 podobnych operacjach. Nie wszystkie miały zakończyć się sukcesem to znaczy przerzuceniem nielegalnych imigrantów na teren USA.

Obu żołnierzom piechoty morskiej postawiono zarzut pomocy w nielegalnej imigracji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Źródło: qz.com