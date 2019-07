Dramat brytyjskiego aktora. „Jaś Fasola” zarobił miliony, a jest nieszczęśliwy

Rowan Atkinson jest znany na całym świecie jako Jaś Fasola, Czarna Żmija czy Johnny English. Prawdopodobnie jest też jednym z najbardziej lubianych aktorów. Ma też majątek szacowany na 60 mln USD. Mimo tego nie czuje się spełniony.

Atkinson to znany z produkcji komediowych aktor. Dzięki rolom Jasia Fasoli, Czarnej Żmii czy Johnny’ego English’a dorobił się pokaźnego majątku. Obecnie szacowany jest on na 60 mln USD. Wkrótce zresztą może się on powiększyć.

Magazyn „The Sun” poinformował, że szykowana jest kontynuacja „Czarnej Żmii”. Dla odmiany, ma toczyć się w czasach współczesnych. Oprócz Atkinsona, pojawi się inny popularny aktor, Hugh Laurie, który zasłynął m.in. jako „Dr House”.

Jak się jednak okazuje, pieniądze szczęścia nie dają. Rowan Atkinson, choć świetnie sprawdza się jako komik, prywatnie wcale nie jest zadowolony z życia.

– Nie umiem cieszyć się z pracy. Nie chodzi o to, że jestem leniwy; to po prostu naprawdę stresujący i wyczerpujący zawód – wyznał Rowan Atkinson w rozmowie z „Daily Mail”.

– Nie jestem urodzonym komikiem. W dodatku ciągle zamartwiam się różnymi rzeczami bardziej, niż powinienem – powiedział w innym wywiadzie. – Ja naprawdę nie jestem Jasiem Fasolą. To tylko facet, któremu zawdzięczam majątek – podkreślał.

Źródło: wp.pl