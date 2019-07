Dumni synowie Albionu są zszokowani. Brytyjski lotniskowiec znów przecieka

Okręt flagowy i duma brytyjskiej marynarki znów bierze wodę. Najnowszy brytyjski lotniskowiec musiał z tego powodu skrócić misję.

Lotniskowiec HMS Queen Elizabeth (CVA-01) ma po raz trzeci problemy ze szczelnością kadłuba. Tym razem rozerwaniu uległa rura tłocząca pod dużym ciśnieniem wodę morską.

Miejsce uszkodzenia znajdowało się w przedniej części brytyjskiego lotniskowca. W wyniku awarii do wnętrza kadłuba dostało się około 250 ton wody, która zalała dwa pomieszczenia i klatkę schodową.

Mierzący 280 metrów długości, szeroki na 42 metry okręt wypierający 65 tys. ton nie był zagrożony zatonięciem poinformowała Royal Navy.

Część brytyjskich mediów informowała, że 3 członkom załogi HMS Queen Elizabeth (CVA-01) groziło utonięcie, jednak nikt nie odniósł obrażeń, a kadłub zabezpieczono przed dalszym nabieraniem wody.

Zwodowany w 2014 roku i przyjęty na służbę przez Royal Navy w grudniu 2017 okręt opuścił bazę Portsmouth Naval Base w poprzednim miesiącu udając się na zaplanowane na 5 tygodni próby morskie.

Royal Navy poinformowała, że wcześniejszy powrót podjęto ze względu na podjęcie „działań zabezpieczających”.

Ilość wody jaka dostała się do kadłuba brytyjskiego lotniskowca nie mogła doprowadzić do jego zatonięcia. Ze względu na odległość od środka ciężkości mogła mieć jednak wpływ na zachowanie okrętu, a zwłaszcza jego trym wzdłużny i poprzeczny. Uznano, że możliwość wystąpienia zwiększonego przechyłu może doprowadzić do wystąpienia poważniejszych problemów.

Przedstawiciele brytyjskiej marynarki twierdzą, że okręt zostanie wkrótce naprawiony ale nie podano dokładnego terminu kiedy dokładnie HMS Queen Elizabeth (CVA-01) ma wrócić do rutynowych operacji.

Źródło: The Telegraph