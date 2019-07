Dzieci-gwałciciele! Chłopcy dokonali zbiorowego gwałtu na młodej kobiecie. Poza jednym, wszyscy są bezkarni

– Opinia publiczna w Niemczech jest w szoku po zbiorowym gwałcie na młodej kobiecie, do którego doszło w piątek w zalesionym terenie w Mülheim. Sprawców było pięciu. To chłopcy w wieku od 12 do 14 lat – informuje rmf24.pl. Chłopcy pochodzą z bułgarskich rodzin.

Do gwałtu doszło w piątek w zagajniku w Mülheim. Ofiara została pobita, zgwałcona i pozostawiona po wszystkim w lesie. „Bild” wskazuje też, że całe zajście zostało nagrane przez młodocianych zwyrodnialców telefonem.

Dziewczyna została odnaleziona przez mężczyznę, który wyszedł z psem na spacer. 18-latka trafiła do szpitala.

Ponieważ była w szoku, nie można jej było przesłuchać od razu.

Sprawcami zbiorowego gwałtu okazali się być chłopcy w wieku 12-14 lat. Niemieckie media zaznaczają, że pochodzą z bułgarskich rodzin, które od lat mieszkają w Mülheim.

Zatrzymany został tylko jeden 14-latek. Już wcześniej prowadzone były wobec niego dwa postępowania w sprawie napaści seksualnej. Pozostali zostali wypuszczeni do domów po tym, jak zostali przesłuchani.

Według niemieckiego prawa, dwaj 12-latkowie są zbyt młodzi, by odpowiadać za swój czyn przed sądem.

Źródło: rmf24.pl