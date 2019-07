IKEA zwalnia ludzi za wiarę. Odpowiedź Fundacji Życie i Rodzina – bilbord tuż pod sklepem [FOTO]

IKEA dostała „prezent” od Fundacji Życie i Rodzina. Tuż koło jej sklepu w Lublinie stanął bilbord informujący o tym, że sieć „zwalnia ludzi za cytowanie Biblii” opatrzony hasztagiem „#IKEALGBT”

– Nasza odpowiedź na lewacki terror Ikea. W Lublinie przed Ikea postawiliśmy billboard – poinformował Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina. Pokazał przy tym kilka zdjęć.

Widzimy na nich bilbord umieszczony bardzo blisko sklepu sieci IKEA z napisem „Stop zwalnianiu ludzi za cytowanie Biblii!” oraz hasztag „IKEALGBT” i adres Fundacji ŻiR.

IKEA znalazła się w ogniu krytyki po tym, gdy zwolniła pracownika za wyrażenie swojego zdania na temat homoseksualizmu po przedstawieniu forsującego ideologię LGBT artykułu. Opinia zwolnionego z IKEA pracownika wprost wynikała z wiary. Opinia padła na wewnętrznym forum pracowniczym.

Koncern przekonywał potem, że pracownik cytując Pismo Święte nawoływał do mordowania homoseksualistów. Ordo Iuris zapowiedziało, że pracownik złoży drugi pozew, ponieważ jest to szkalowanie go. Nigdy bowiem nie nawoływał do mordowania kogokolwiek.

Źródło: facebook.com/nczas.com