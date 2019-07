Incydent w Zatoce Perskiej. Irańskie kutry próbowały zmusić pływający pod brytyjską banderą tankowiec do zmiany kursu

Pięć kutrów należących do Gwardii Rewolucyjnej Iranu próbowało zmusić przepływający przez Cieśninę Ormuz tankowiec, pływający pod brytyjską flagą do zmiany kursu i wpłynięcia na wody terytorialne Iranu. Prawdopodobnie była to próba odpowiedzi na zatrzymanie irańskiego tankowca w Cieśninie Gibraltarskiej przez Brytyjczyków.

Do incydentu doszło w środę. Pięć kutrów podpłynęło do przepływającego przez Cieśninę Ormuz tankowca „British Heritage”, który pływa pod brytyjską banderą.

Kutry te wycofały się natychmiast, gdy eskortująca tankowiec brytyjska fregata HMS Montrose (F236) wydała przez radio ostrzeżenie, że podejmie interwencję i skierowała działa w ich kierunku.

Brytyjczycy rozpoczęli eskortowanie swoich tankowców w Cieśninie Ormuz po tym, gdy Iran zagroził podjęciem kroków odwetowych związanych z zatrzymaniem w Gibraltarze przez żołnierzy brytyjskiej piechoty morskiej tankowca „Grace 1” pływającego pod banderą Panamy i przewożącego irańską ropę.

Przedstawiciele amerykańskiej armii twierdzą, że dysponują nagraniem incydentu. Zdarzenie miał zarejestrować przelatujący w pobliżu samolot rozpoznawczy. Na razie nie zostało ono jednak ujawnione.

Nieco inaczej opisują wydarzenia sami Brytyjczycy. Rzecznik brytyjskiego rządu twierdzi, że fregata HMS Montrose (F236) zajęła pozycję uniemożliwiającą zbliżenie się 3 irańskich kutrów do tankowca „British Heritage”.

Przedstawiciele Iranu zaprzeczają, by należące do Gwardii Rewolucyjnej kutry próbowały zatrzymać brytyjski tankowiec.

Amerykanie zapowiedzieli już wcześniej, że podejmą próby stworzenia międzynarodowej koalicji, której okręty będą patrolować kluczowe dla transportu ropy cieśniny Ormuz i Bab-el-Mandeb. Ruch statków jest tam zagrożony przez Iran lub jego sojuszników.

