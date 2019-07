Kukiz’15 w Konfederacji? Szykuje się sensacja

Na Twitterze pojawiły się informacje, że ugrupowanie Kukiz’15 ma zamiar pójść do wyborów razem z Konfederacją. Jeden z liderów Konfederacji udzielił nam nieoficjalnie informacji w tej sprawie.

Twitter huczy – Kukiz’15 dołącza do Konfederacji. Okazuje się, że nie do końca to jest prawda, ale coś jest na rzeczy.

„Jest szansa na wielki sojusz antysystemu Konfederacja-Kukiz. Czyżby PiS miał się w końcu doczekać obejścia z prawej strony? Z drugiej strony jak wiemy Paweł Kukiz taki jest jak rano wstanie…” – napisał na Twitterze redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” Tomasz Sommer.

Skontaktowaliśmy się z jednym z liderów Konfederacji w tej sprawie. Nieoficjalnie powiedział nam, stanowiska Kukiz’15 i Konfederacji bardzo się zbliżyły, ale na razie nie ma porozumienia ws. startu w wyborach.

Ale wszystko jest na dobrej drodze. Na razie.