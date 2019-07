Liberałowie postawili van der Leyen warunki. Żądają nakładania sankcji na takie kraje jak Polska

Grupa Odnowić Europę, która zrzesza w PE liberałów, postawiła kandydatce na szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen warunki, od spełnienia których uzależnia poparcie dla niej. Frakcja chce m.in. gwarancji nakładania sankcji na kraje za tzw. „łamanie praworządności”.

W czwartek frakcja Odnowić Europę napisała list do von der Leyen. Wymienia w nim szereg „nierozwiązanych kwestii” w UE, od których uzależnia poparcie dla Niemki.

„Po pierwsze, rządy prawa są podstawą stabilności i dobrobytu UE. Dlatego też domagamy się bardzo jasnych i jednoznacznych zobowiązań co do wprowadzenia europejskiego mechanizmu rządów prawa, aby zapewnić poszanowanie naszych podstawowych wartości we wszystkich państwach członkowskich” – piszą w liście przedstawiciele frakcji.

Taki mechanizm – jak informują – „musi obejmować system sankcji, oparty na niezależnych ekspertach i przeglądzie (stanu praworządności – PAP) we wszystkich państwach członkowskich”.

Przedstawiciele grupy podkreślają w liście, że te kwestie dotyczące rządów prawa dla nich „nie podlegają negocjacjom”.

Wiadomo o jakie kraje chodzi. O te, które już były pod Brukselskim ostrząłem jak Polska, Węgry czy Rumunia.

Źródło: PAP