Mariusz Max Kolonko w Konfederacji? Bosak ujawnia: „Rozmawialiśmy, ale…” [VIDEO]

Krzysztof Bosak w telewizji wRealu24 mówił o potrzebie utworzenia jednej listy na prawo od PiS. Ujawnił też, jak przebiegały rozmowy z Mariuszem Kolonko.

– Od początku mówiliśmy, że wyniki do wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazały, że jeśli chcemy liczyć na wejście do Sejmu, to musi być jakieś porozumienie i jedna lista na prawo od PiS. Z naszej strony od początku była otwartość na współpracę – powiedział Krzysztof Bosak, lider Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego.

– Pokazaliśmy to też przy ostatnich wyborach parlamentarnych, gdzie byliśmy filarem komitetu, który wprowadził posłów do Sejmu – dodał Bosak.

– Jak najbardziej porozumienie i tym razem jest możliwe. Natomiast w tym momencie żadnych w tej sprawie decyzji ani faktów nie ma. Widziałem, że niektórzy dziennikarze już donoszą plotki, ale to są wyłącznie plotki – podkreślił.

– Nie ma niczego, co moglibyśmy obecnie potwierdzić, poza otwartością i dobrą wolą z naszej strony – zapowiedział.

Potwierdził też, że Konfederacja rozmawiała z Mariuszem Kolonko na temat sojuszu w wyborach do Sejmu.

– Tak, około tydzień temu spotkaliśmy się na kolację z panem Mariuszem, redaktorem Maksem Kolonko. Rozmowa była bardzo pozytywna i sympatyczna, ale nie redukująca pewnych różnic między nami – ujawnił Krzysztof Bosak.

– Mariusz Max Kolonko ma swój pomysł pod nazwą „R”, my natomiast mamy projekt pod nazwą „Konfederacja” i w rozwijaniu jej upatrujemy naszych nadziei politycznych – zaznaczył.