Marokański mistrz kick-boxingu na czele gangu. Policja sobie poradziła [VIDEO]

Hiszpańska Guardia Civil zatrzymała sześciu członków grupy przestępczej specjalizującej się w rabunkach i włamaniach do domów prywatnych, sklepów i firm w Los Parajitos w regionie Sewilli.

Zatrzymano dwie osoby narodowości marokańskiej i czterech hiszpańskiej. Poza włamaniami do domów, grupa „specjalizowała” się w okradaniu sklepów prowadzonych przez miejscowych Chińczyków. Handlowała także narkotykami.

Ci ciekawe Marokańczyków zatrzymano w areszcie, a Hiszpanie będą odpowiadali z wolnej stopy. Prawdopodobnie w tej grupie pełnili oni funkcje paserskie. Szefem gangu okazał się marokański były mistrz kick-boxingu, 29-letni Rachid S.

Zatrzymano go w związku z inną sprawą jeszcze w październiku ubiegłego roku. Brał wtedy udział w pobiciu i porwaniu obywatela Hiszpanii. W czasie dokonywanych włamań i kradzieży także miał używać przemocy fizycznej i był dobrze do tego przygotowany, co pokazuje zresztą poniższy policyjny film: