Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Prezydent A. Duda o potrzebie ekshumacji ofiar

„Warunkiem upamiętnienia zbrodni na Wołyniu jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji po to, żeby można było oznaczyć groby, żeby potomkowie znali miejsca, w które mogą pojechać, gdzie mogą zapalić znicz” – powiedział prezydent Andrzej Duda, który złożył wieniec przed pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie.

„Jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodem polskim a ukraińskim, jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi państwami, (…) żeby te relacje były jak najlepsze, to jedna rzecz jest pewna; potrzebujemy pamięci po to, żeby coś takiego, co wtedy się zdarzyło, nigdy więcej nie powtórzyło się pomiędzy naszymi narodami (…) – mówił Prezydent.

RZEŹ WOŁYŃSKA

Polaków mordowano siekierami, piłami, palono żywcem. Nie oszczędzano nikogo. Zabijano kobiety, dzieci i starców. #Pamiętamy pic.twitter.com/8q31U8RjA6 — Anna (@bieszczady88) July 11, 2019

Andrzej Duda dodał, że „warunkiem upamiętnienia jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji” i że prosił o to podczas spotkania w Brukseli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Na Ukrainie i w Polsce trwają uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni, która miała swoją kulminację 76 lat temu – 11 lipca 1943 r. w ramach tzw. „krwawej niedzieli”. UPA dokonała wtedy skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim.

Źródło: PAP