Nawet rekin nie może czuć się bezpieczny w oceanicznej toni! Zawsze znajdzie się większa ryba [VIDEO]

Natura jest niesamowita. Jeśli przeprowadzilibyśmy uliczną sondę i zapytali ludzi, która ryba jest drapieżczym królem mórz i oceanów to prawie wszyscy wskazali by rekina. Okazuje się jednak, że pod wodą żyją takie drapieżniki, dla których rekin jest po prostu „karmą dla rybek”.

Stado rekinów pożerało sobie w najlepsze włócznika, czyli popularną „rybę miecz”. Gdy niewielcy drapieżcy byli zajęci konsumpcją to niepostrzeżenie podkradł się do nich większy drapieżnik.

Gdy jeden z rekinów oddalił się nieco od reszty to stało się coś, czego nikt by nie przewidział. Jak widać nawet rekin nie może czuć się bezpiecznie w ciemnej oceanicznej toni bo „zawsze znajdzie się większa ryba”.

Nawet obserwatorzy z podwodnej stacji w Północnej Karolinie (USA), którzy wypuścili do sieci film, nie mogli uwierzyć w to co się dzieje.

Źródło: YouTube