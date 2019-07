Pieniądze naprawdę leżały na ulicy! Kierowcy zatrzymywali samochody i brali banknoty pełnymi garściami [VIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło w amerykańskim stanie Georgia. Z bankowozu wypadły pieniądze i rozsypały się na drodze. Kierowcy i pasażerowie rzucili się, by je zbierać. Policja apeluje o zwrot banknotów.

Do zdarzenia doszło na zatłoczonej autostradzie na przedmieściach Atlanty. W bankowozie otworzyły się drzwi i na drogę wypadło ponad 175 tys dolarów!

Kierowcy jadący drogą międzystanową I-285 w okolicy Dunwoody zjeżdżali na pobocze i rzucali się, by zbierać latające wokół i leżące na jezdni banknoty.

Zatrzymał się nawet kierowca ciągnika siodłowego z naczepą, na której przewożone były pnie ściętych drzew.

Szczęście może się jednak okazać chwilowe. Jak poinformował sierżant Robert Parsons z policji w Dunwoody wszyscy, którzy zabrali pieniądze z drogi będą musieli je zwrócić.

– Apeluję do ludzi, którzy nie zwracają pieniędzy. Mamy wideo, mamy numery rejestracyjne samochodów. Mamy ujęcia osób zbierających banknoty z drogi międzystanowej. – wyjaśnił.

– Zwracamy się do wszystkich z prośbą, by zwracać pieniądze. Nie zmuszajcie nas byśmy musieli was szukać, bo jeśli do tego dojdzie, zostaniecie prawdopodobnie postawieni w stan oskarżenia – powiedział Parsons na antenie lokalnej telewizji.

Aby zachęcić ludzi do zwracania pieniędzy władze Dunwoody zamieściły w mediach społecznościowych zdjęcie osoby, która miała rzekomo oddać gotówkę.

Honesty is the best policy. Some people have been returning the money that fell from an armored car on I-285 last night. We salute you for doing the right thing. @DunwoodyPolice #Dunwoody pic.twitter.com/twHRAdtA1l

— City of Dunwoody, GA (@DunwoodyGA) 10 lipca 2019