Pogodowy Armagedon! Grad jak pomarańcze… wszytko zostało nagrane [VIDEO]

Ranni i duże szkody materialne, zwłaszcza wiele zniszczonych samochodów – to bilans gwałtownych burz z gradobiciem na wybrzeżu Adriatyku we włoskim regionie Abruzji. Grad był wielkości cytryn a nawet pomarańczy!

Według portalu ansa.it, naprawę źle było w rejonie Pescary, gdzie kule gradu wielkością porównywalne były do pomarańczy czy cytryn! Przez to rannych zostało 18 osób, w tym kobieta w ciąży. Kule lecące z nieba rozbijał ludziom głowy.

Niebezpiecznie było też w Molise, gdzie gradobicie i burze wybijały szyby w oknach i wystawach sklepowych.

Przez przejście tego pogodowego armagedonu zniszczone są dachy domów, wybite szyby w oknach, uszkodzone samochody.

GIANT…. Hail bombardment during #hailstorm in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Damage has been reported… video via https://t.co/iccuNetvPi #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/HC6DQKGkF2

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 10, 2019