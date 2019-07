Polacy też masowo na to chorują! Penterofobia dotyka głównie mężczyzn, ale i kobiety. Sprawdź, czy nie masz objawów [UWAGA: NIE DOTYCZY KAWALERÓW I PANIEN]

Większość kobiet i mężczyzn nie wie, że to choroba. Odczuwają paraliżujący strach, zawroty głowy, nudności i wymioty, drżenie ciała, szybkie, nieregularne bicie serca. Na szczęście tęgi głowy naukowców ciężko pracują, żeby nam to wszystko wyjaśnić.

Penterofobia to nowa jednostka chorobowa. Samo słowo pochodzi z połączenia greckich słów „penthera”, co oznacza teściową i „fobos”, czyli nienawiść lub strach.

Penterafobia jest to więc silny lęk przed teściową. Może być związana z innymi, podobnymi zaburzeniami, jak socjofobia (strach przed teściami jako całością), witricofobią (strach ojczyma) i novercaphobią (strach macochy).

Z raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów BIG o sytuacji finansowej młodych wynika, że aż 53 proc. Polaków w wieku 18-35 lat ciągle mieszka z rodzicami. 69 proc. z nich pochodzi z terenów wiejskich. W miastach na tzw. garnuszku rodziców jest co trzecia osoba. Bamboccioni, czyli dorosłe dzieci mieszkające z rodzicami, jest zjawiskiem, które dotyczy nie tylko singli, ale takę młodych małżeństw, w tym nawet z dziećmi.

Strach przed teściową dotyka także kobiet. Skąd się bierze? Z badań przeprowadzonych przez OnePoll wynika, że ponad połowa polskich teściowych jest rozczarowana synowymi. Większość uważa je za mało kompetentne w roli gospodyń domowych i matek, niegospodarne, niezaradne i nieopiekuńcze. Z kolei co czwarta polska żona nie akceptuje swojej teściowej. To przyczynek do wielu konfliktów.

Problemy nie dotyczy oczywiście wyłącznie Polaków. Szwajcarski tygodnik „Facts” opublikował wyniki ankiety na temat stosunków rodzinnych Szwajcarów. Relacja synowa-teściowa zajęła w niej niechlubne ostatnie miejsce. Ponad 30 proc. kobiet skarżyło się na poważne konflikty z teściowymi. Siedem procent wskazało teściową jako bezpośrednią przyczynę rozwodu.

Niektóre z najczęstszych objawów penterofobii to dyskomfort, zawroty głowy, nudności i wymioty, nadmierne pocenie się, niemożność wyartykułowania słowa, szybkie, nieregularne bicie serca, ekstremalny niepokój i atak paniki.

Lekarze proponują terapię, jak w przypadku każdej fobii. Najpierw należy upewnić się, że objawy spełniają wymogi DSM-5, czyli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z maja 2013. Jeśli tak, zalecana jest wizyta u psychologa, która pomoże zrozumieć, co wywołuje problem, aby można go było rozwiązać.

Specjaliści uczulają, iż nie wolno bagatelizować problemu. Badania dr Glorii Horsley pokazały, że 70 proc. małżeństw, które rozwiodły się w pierwszym roku związku, za jedną z głównych przyczyn rozstania wskazało problemy z teściowymi.

W Polsce z badań CBOS wynika, że w Polsce najczęstszym powodem rodzinnych konfliktów, zaraz po pieniądzach i podziale obowiązków, są złe kontakty z teściową.

Teraz tylko czekać jak będzie specjalny program rządowy leczący tę jednostkę chorobową. Może pojawią sie jakieś transfery społeczne dla terroryzowanych przez teściowe? Dzisiaj wszystko jest możliwe…

Źródło: zdrowie.radiozet.pl / wprost.pl