Sara Boruc wydaje miesięcznie astronomiczną kwotę na… owoc!

Piłkarze i celebryci żyją na bardzo wystawnym poziomie. Wydają miesięcznie kwoty, o których przeciętnie zarabiający Polak mógłby tylko pomarzyć. Najlepszym tego przykładem są kwoty wydawane przez Sarę Boruc.

Konflikt pomiędzy Arturem Borucem, a jego byłą żoną Katarzyną Modrzewską trwa w najlepsze. Jakiś czas temu były bramkarz reprezentacji Polski wniósł o obniżenie alimentów, a sprawą zajmuje się sąd.

Ostatnio do sieci trafiły fotografie fragmentów pism procesowych. Niezwykle ciekawie wygląda zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania.

Wynika z nich, że miesięczne utrzymanie Alexa, syna Boruca, to wydatek naprawdę astronomiczny. Mało tego, bardzo duże koszty generują także przyjemności dziecka. Mango to jego ulubiony owoc, na który jego matka wydaje miesięcznie 900 zł! To oznacza, że jeden owoc kosztuje 30 zł, na co uprzednio zgodził się Artur.

https://www.instagram.com/p/Bzu5MrDAA_D/?utm_source=ig_web_copy_link

Źródło: Instagram