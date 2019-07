Skandal w „M jak miłość”! Ekipa pozbyła się pamiątki po Lucjanie

Kto by się spodziewał, że w „M jak miłość” dojdzie do takiego skandalu! Po przeprowadzce do nowego studia ekipa pozbyła się jednej z najbardziej charakterystycznych pamiątek po Lucjanie – jego krzesła.

Witold Pyrkosz grał Lucjana aż do swojej śmierci, która miała miejsce dwa lata temu. Na serialowym planie pamięć o nim pielęgnowała przede wszystkim Teresa Lipowska, która gra jego żonę.

Kilka tygodni temu ekipa „M jak miłość” przeniosła się do nowego studia. W związku z tym rodzinny dom Mostowiaków uległ odświeżeniu. Nowy wygląd będzie można zauważyć przede wszystkim w kuchni. Najbardziej charakterystyczną rzeczą, która jako pierwsza rzuca się w oczy, jest krzesło.

Dotychczas było ono drewniane, a teraz jest metalowe. Jest to niemałe zaskoczenie dla fanów serialu, albowiem mówiło się, że drewniane krzesło symbolizuje Lucjana.

– To krzesło, na którym siedział, stoi w tym samym miejscu, bo należy do niego. Nikomu nie pozwalam na nim siadać. Czasem, jak chcę poczuć jego obecność, sama na nim siadam. Myślę, że Witek cały czas jest w jakiś sposób z nami – wyznała jakiś czas temu Lipowska.

Metamorfozę przejdą także inne pomieszczenia – sypialnia Lucjana i Barbary oraz salon. Widzowie będą mogli się o tym przekonać już jesienią.

Źródło: se.pl