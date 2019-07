Sławomir Neuman uważa, że PO jest partą konserwatywną. Czyżby romans z Wiosną nie wyszedł?

Niektórzy zaklinają rzeczywistość jak mogą lub po prostu nie znają definicji przypisanych do terminów których używają. Sławomir Neuman na przykład publicznie popełnił stwierdzenie, że PO jest partią konserwatywną.

– Platforma Obywatelska jest partią chadecką, liberalno-konserwatywną. Była i jest.– powiedział Sławomir Neuman, poseł PO w Polsat News.

W tej wypowiedzi nie ma ani jednego prawdziwego słowa – to wielka sztuka tak oszczędnie operować faktami jak to czyni pan Neuman.

Zacznijmy więc od początku:

„Platforma Obywatelska jest partią chadecką”- no nie bardzo. Chadecja czyli Chrześcijańska Demokracja powinna się opierać na wartościach chrześcijańskich natomiast PO non stop flirtuje z ugrupowaniami, które agresywnie walczą z Kościołem.

„…liberalno-…”- PO nie ma nic wspólnego z liberalizmem co pokazały podwyżki podatków za ich ostatnich rządów. Nawet Donald Tusk stwierdził, że jest socjal-demokratą.

„…-konserwatywną.”- w żadnym wypadku panie Neuman. Konserwatyści nie uchwalaliby tęczowych kart i nie pojawialiby się na marszach równości.

„Była i jest”- to także nieprawda. To nie PO startuje do wyborów tylko KO. Wielki miks wszystkiego od lewa do skrajnego lewa, także już „nie jest”.

Czyżby romans z Wiosną i SLD nie wyszedł PO, i teraz aby chociaż PSL na powrót się do nich uśmiechnęło będą udawać konserwatystów?

Jeśli tak, to czy polski wyborca ma naprawdę aż tak krótką pamięć?

Źródło: Polsat News, nczas