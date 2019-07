Świat stoi na krawędzi III Wojny Światowej. Czy Amerykanie łakną największego w historii świata ludobójstwa? [FOTO]

Amerykański dziennikarz napisał, że „świat byłby lepszy, gdyby Iran został starty z powierzchni ziemi w 15 minut”. Czy ten człowiek ma pojęcie, że byłoby to największe ludobójstwo w historii świata, i że na pewno doprowadziłoby do wybuchu III Wojny Światowej?

„Świat byłby lepszy, gdyby Iran został starty z powierzchni ziemi w 15 minut”- napisał na swoim Twitterze Andrew Klavan, znany amerykański dziennikarz. Czy ten człowiek ma pojęcie, że nawołuje rząd USA do popełnienia ludobójstwa na większą skalę niż nawet to, które przeprowadzili niemieccy naziści?

Or Iran is blown off the face of the earth in about fifteen minutes and the world is better for it. https://t.co/V6QmOhcWX6

— Andrew Klavan (@andrewklavan) July 8, 2019