Z kronik ubogacania Europy. Przez kilka godzin znęcali się nad staruszką , a potem poderżnęli jej gardło. W Niemczech rozpoczął się proces 4 imigrantów-zwyrodnialców

W sądzie w Osnabrück rozpoczął się proces czterech imigrantów oskarżonych o torturowanie i zamordowanie staruszki. Przed zabiciem jej zwyrodnialcy znęcali się nad nią wiele godzin.

W 2017 roku 75-letnia wdowa Ursula L. przeniosła się z Niederkassel do Melle niedaleko Osnabrück i tam nielegalnie próbowała zdobyć prawo jazdy. Straciła je 26 lat wcześniej. Staruszka weszła w kontrakt z osobnikami, którzy za 4800 euro zaoferowali jej fałszywe dokumenty.

Kiedy miało dojść do transakcji imigranci porwali ją i wywieźli do specjalnie wynajętego mieszkania. Tam przez kilka godzin w bestialski sposób znęcali się nad nią. Przeprowadzona przez lekarzy medycyny sądowej sekcja zwłok wykazała, że zwyrodniali imigranci prawie wyrwali jej język, połamali żebra, zgnietli krtań, zadali liczne rany głowy i twarzy. Bandyci torturowali ją, by uzyskać piny do kart kredytowych, które miała staruszka.

Po kilku godzinach tortur, gdy już wyciągnęli od kobiety wszystkie informacje wywieźli ją samochodem do Hasbergen. Tam rozbitą butelką poderżnęli jej gardło. Ciało ofiary porzucili w okolicach zabytkowego obiektu przemysłowego.

W czasie śledztwa bandyci obciążali się nawzajem. Dwaj Nigeryjczycy zrzucali winę na dwóch tureckich członków bandy.

48-letni Ramazan B., 25-letni Enoma E,. 24-letni Mert N. i 35-letni Kahraman P. odpowiadają za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. bandyci wpadli po tym jak kamery monitoringu zarejestrowały ich, gdy ukradzionymi kartami wybierali w bankomatach pieniądze z konta staruszki.