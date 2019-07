11 listopada zostanie w Warszawie odsłonięty przez Prezydenta pomnik Wojciecha Korfantego

Minister z Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski poinformował, że 11 listopada prezydent Andrzej Duda odsłoni w Warszawie pomnik Wojciecha Korfantego. Pomnik ma być zlokalizowany u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykoli.

99 lat temu na Górnym Śląsku powołano Polski Komisariat Plebiscytowy, na czele którego stanął Wojciech Korfanty. Plebiscyt przeprowadzony 20 marca 1921 r. mający rozstrzygnąć o podziale między Polską a Niemcami Górnego Śląska zakończył się niekorzystnie dla Polaków. pic.twitter.com/VkN385CIxI — Wojskowe Biuro Historyczne (@WBH_2016) February 19, 2019

Korfanty to polski przywódca narodowy na Górnym Śląsku, związany z chrześcijańską demokracją. Był polskim komisarzem plebiscytowym w 1920 roku, dyktatorem III powstania śląskiego, chociaż nie wierzył w jego powodzenie, wicepremierem w rządzie Witosa. W 1935 emigrował do Pragi, później do Francji. Do Polski wrócił w kwietniu 1939 roku i trafił na 3 miesiące do więzienia. Zmarł 17 sierpnia 1939 r. W 1997 roku otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego.

Wojciech Korfanty (1873-1939) – Ślązak, Polak. pic.twitter.com/xiSaQcTQN5 — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) October 21, 2016

Korfanty ma pomniki w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Swoją drogą ciekawe które środowiska przyciągnie monument Korfantego w stolicy. PiS do tej pory było bliżej do sanacji, wobec której śląski polityk doznał represji.

25 X 1918 r. Wojciech Korfanty zażądał na swoim wystąpieniu w Reichstagu przyłączenia do Polski wszystkich ziem zaboru Pruskiego. pic.twitter.com/IF8uKWiBoP — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) October 25, 2017

Przynależność do chadecji teoretycznie zbliża go PO i PSL, które przecież przyznają się do takiej proweniencji w PE. Z tym, że Korfanty Niemcom nie ufał, czego o politykach PO powiedzieć nie można. Miał jednak też czas współpracy z Narodową Demokracją. Patron dla wszystkich, a może dla nikogo?