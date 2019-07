Bratobójcza wojna w PO. Rostowski i Schetyna kłócą się miedzy sobą. Czy Jarosław Kaczyński zakupił już zapas popcornu?

Grzegorz Schetyna: Podwyższenie wieku emerytalnego to był błąd PO. Jacek aka Jan Vincent Rostowski: Nie zgadzam się. Samozwańczy liderzy opozycji prowadzą bratobójczą wojnę.

Grzegorz Schetyna postanowił posypać głowę popiołem i wyznać opinii publicznej podczas kongresu programowego, że w jego opinii podwyższenie wieku emerytalnego było błędem.

Oczywiście zrobił to po to aby wyborcy uwierzyli, że gdy KO dojdzie do władzy, to nie odbierze im socjalnych wynalazków, którymi obdarował ich PiS.

To wyznanie nie było jednak najwyraźniej przedyskutowane z resztą paraopozycjonistów. Jacek aka Jan Vincent Rostowski okazał się być jednak człowiekiem zbyt dumnym żeby dać sobie wmawiać błąd.

Były minister finansów postanowił skomentować słowa kandydata na premiera z ramienia PO-KO (pisownia oryginalna):

„Nie, to nie był błąd. Tamta decyzja pozwoliła finansować dziś te emerytury, które kiedyś były, dziś znowu są. W międzyczasie napłynęło do Polski 1,5 miliona Ukraińców, którzy płacą składki ZUS-owskie, płacą podatki. Dlatego możemy sobie dziś na te emerytury pozwolić”– napisał Rostowski.

Takie gmatwanie przekazu na pewno nie polepszy sytuacji KO w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Źródło: WP