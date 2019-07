Burmistrz Adis-Adeby zakazał jazdy motocyklami po ulicach stolicy. Zobacz dlaczego

Motocykle są od 9 lipca nie dopuszczone do ruchu po ulicach stołecznej Adis Adeby. Decyzję taką wydał burmistrz miasta Takele Umy. Ma to utrudnić działania etiopskich przestępców.

W ostatnich miesiącach zaobserwowano znaczny wzrost drobnych przestępstw i kradzieży popełnianych przy użyciu jednośladów w stolic Etiopii. Najczęściej motocykliści korzystają z motocykli, by np. wyrwać kobietom torebki, czy ukraść coś ze stoiska i szybko uciec.

Władze miasta, które liczy około 4 milionów mieszkańców, postanowiły temu zaradzić wylewając dziecko z kąpielą. Zakaz używanie motocykli wpisano do szerszego planu powstrzymania wzrostu przestępczości w stolicy.

“The work that Two Wheels for Life does bringing health care to remote communities in Africa is amazing. We always love to give to this charity and it means a lot to me and all the riders to help share with our fans that motorcycles really do save lives.”

– @calcrutchlow pic.twitter.com/GC7Y6e8CWW

— Two Wheels for Life (@2WheelsforLife) July 8, 2019