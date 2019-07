Cała Polska żyje sprawą zaginięcia 5-letniego Dawida! Pojawiły się nowe informacje o jego ojcu

Cała Polska żyje sprawą zaginięcia 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Chłopiec zaginął w środę, natomiast dziś o 1 w nocy policja przerwała jego poszukiwania. Zostały one wznowione o świcie, a do akcji zaangażowano także policję z Niemiec wraz z psami.

Ojciec Dawida zabrał go w środę z domu w Grodzisku Mazowieckim około godziny 17. Miał go zawieźć do matki przebywającej w Warszawie. Przed godziną 21 mężczyzna miał popełnić samobójstwo dając się potrącić przez pociąg. O północy zaś matka zgłosiła zaginięcie chłopca.

Wciąż jednak nie wiadomo co stało się z Dawidem. W poszukiwania zaangażowali się nie tylko policjanci, ale także strażacy oraz żołnierze WOT. Również mieszkańcy okolicy szukają dziecka na własną rękę.

Sąsiedzi są wstrząśnięci wydarzeniami, które rozegrały się ich miejscu zamieszkania.

– To repatrianci z Kazachstanu. Bardzo dobrzy i mili ludzie. Znałam ich syna i wnuczka, to był mój ulubieniec. Wczoraj rano ich widziałam. Ojciec przyjechał samochodem z dzieckiem. Wymieniliśmy pozdrowienia. Do Dawidka powiedziałam: „O jest i mój ulubieniec”. Pukali do drzwi domu, w którym mieszkali dziadkowie, ale chyba nikogo nie było i odjechali – relacjonuje jedna z sąsiadek.

Z informacji Onetu wynika, że ojciec Dawida miał problemy finansowe oraz hazardowe. Policja jednak nie potwierdza tych doniesień ze względu na dobro śledztwa. Zajmował się sprzedażą opryskiwaczy, a konkretnie eksportem maszyn ze względu na znajomość angielskiego i rosyjskiego.

Rodzice chłopca nie mieszkali ze sobą od trzech tygodni. Ojciec Dawida miał stosować przemoc wobec matki, która wyprowadziła się do Warszawy.

Chłopiec ubrany był w szaroniebieską dresową bluzę, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena. Dawid posiada podwójne obywatelstwo – polskie i rosyjskie.

Policja prosi, aby osoby, które posiadają jakąś wiedzę w sprawie zgłaszały się w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim tel. (22) 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również telefonować do najbliższej jednostki Policji lub pod numer alarmowy 112.

Źródło: wp.pl