Donald Trump nie będzie zachwycony gdy zobaczy te dane. Wojna handlowa z Chinami uderza mocno w USA

Chińczycy opublikowali dane dotyczące handlu zagranicznego. Wojna handlowa spowodowała gwałtowny spadek importu i dużo mniejszy eksportu przez co nadwyżka w handlu wzrosła jeszcze bardziej niż szacowali ekonomiści.

Nadwyżka w obrotach handlowych wzrosła w czerwcu do 50,98 mld dolarów wobec 41,65 mld dolarów. Analitycy oczekiwali, że nadwyżka wyniesie 44,65 mld dolarów. Chiński eksport liczony rok do roku spadł o 1,3%. Dużo większy spadek zanotował import, który obniżył się o 7,5%.

Jeżeli wziąć pod uwagę tylko wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, które prowadzą wojnę handlową z Chinami można mówić o załamaniu. W czerwcu import z USA do Chin spadł aż o 31,4% licząc rok do roku. Eksport z Chin do USA obniżył się o 7,8%.

Taka informacja nie ucieszy z pewnością prezydenta Donalda Trumpa, który 10 maja podwyższył z 10 do 25 proc. cła na sprowadzane z Chin do USA produkty o wartości 200 mld dolarów.

13 maja Chiny ogłosiły w ramach działań odwetowych podwyżkę ceł na ponad połowę spośród 5140 kategorii towarów importowanych z USA, wycenianych łącznie na 60 mld dolarów rocznie. Pekin ogłosił podwyżkę tych ceł z 5-10 do 20-25 proc.

Źródło: General Administration of Customs China/nczas