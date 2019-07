Gitanas Nauseda został oficjalnie zaprzysiężony na urząd prezydenta Litwy. Czy zmieni to relacje z Polską?

W wystąpieniu inauguracyjnym nowy szef państwa zapowiedział kontynuację dotychczasowej polityki zagranicznej opartej na ścisłej współpracy z UE, USA, a także krajami sąsiednimi, w tym z Polską.

Nowy prezydent stwierdził – „powinniśmy rozwijać dwustronne stosunki z państwami sąsiednimi – Polską, Łotwą, Estonią”. Wskazał też na konieczność dążenia do niezależności energetycznej, a także „obrony swych interesów w Unii Europejskiej i NATO”.

Today I took the oath of allegiance to the Nation and Homeland.

I send a message of unity and openness to all Lithuanians around the world, to our friends and allies. #Lithuania pic.twitter.com/d0Ei53uEPz

